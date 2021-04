Concorezzo, addio a don Pasquale Fumagalli Concorezzo ha perso nel pomeriggio di martedì 27 aprile don Pasquale Fumagalli. Il sacerdote ultra 80enne dal 2003 dava una mano in parrocchia. Era residente a Bernareggio.

Concorezzo ha perso nel pomeriggio di martedì 27 aprile don Pasquale Fumagalli. Il sacerdote ultra 80enne dal 2003 dava una mano in parrocchia sebbene fosse residente a Bernareggio. A dare la notizia è stata la stessa parrocchia dei Santi Cosma e Damiano.

«La nostra parrocchia vive nel prezioso dono della fede nel Risorto la morte di don Pasquale Fumagalli: vogliamo rinvigorire la nostra speranza riunendoci in alcuni momenti di preghiera così da esprimere la gratitudine per il bene ricevuto e la richiesta perché egli sia accolto nella casa della Misericordia» hanno fatto sapere i sacerdoti concorezzesi.

Mercoledì 28 aprile, alle 10 la salma di don Pasquale sarà portata nella chiesa di sant’Eugenio dove sarà possibile, seguendo scrupolosamente le norme e i protocolli per evitare la diffusione del Covid, raccogliersi in preghiera e dare l’ultimo saluto. La chiesa resterà aperta dalle 10 alle 20 e, nella giornata di giovedì, dalle 10 alle 13. Sempre mercoledì, alle 15 sarà recitato nella chiesa di sant’Eugenio il santo Rosario. Alle 19.15 i sacerdoti, le suore e i fedeli che desiderano celebreranno i vesperi dei defunti. Alle 21 in chiesa parrocchiale il santo Rosario. I funerali saranno celebrati giovedì 29 aprile alle 15 presso la chiesa parrocchiale. L’accesso ai luoghi sarà gestito come sempre dal servizio d’ordine.

