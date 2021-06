Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Concerto per Ezio Bosso a Lissone, studenti del Meroni protagonsiti dalla comunicazione alla scenografia Comunicazione, scenografia: studenti dell’Iis Meroni protagonisti nell’organizzazione del concerto per Ezio Bosso in programma il 19 giugno a Lissone.

Gli studenti dell’istituto Meroni di Lissone protagonisti del concerto per Ezio Bosso in programma sabato 19 giugno in piazza Libertà.

Sono stati coinvolti la 4SC servizi commerciali, che ha curato l’organizzazione dell’evento, attraverso i canali social e realizzando video, mentre i coetanei di 4AFI1 e 4TGC2 hanno dato vita a dei pannelli decorativi in legno, che riprendono il tema musicale, e saranno alla base del grande palco di piazza Libertà dove si esibiranno i tre artisti David e Diego Romano con Mario Montore.

Sempre gli studenti hanno costruito un totem comunicativo che sarà esposto in piazza. Per partecipare all’evento occorre prenotarsi sul sito dedicato (vai).

