Come vivere e valorizzare gli spazi a Vimercate e nelle frazioni: c’è l’incontro online Vimercate Sì organizza un nuovo appuntamento online e questa volta chiede come vivere e valorizzare gli spazi a Vimercate e nelle frazioni. Martedì 16 febbraio presentazione dei risultati del sondaggio sulle vie dei quartieri.

”I luoghi di Vimercate: come vivere e valorizzare gli spazi a Vimercate e nelle frazioni”. È il titolo del prossimo appuntamento messo a calendario dal gruppo civico Vimercate Sì per martedì 16 febbraio alle 20.45 sulla piattaforma Zoom.

«Durante l’evento ci sarà l’occasione per discutere sui luoghi della nostra città, partendo dalle idee di Vimercate Sì, favorendo un confronto aperto con i cittadini», ha annunciato il portavoce del gruppo civico Flavio Strapazzon.

Questo è il terzo incontro proposto dal gruppo di cittadini dopo che nei due precedenti sono stati illustrati temi inerenti gli impianti sportivi della città e la necessità di avere spazi adeguati per permettere alla popolazione di fare attività fisica, oltre a una particolare attenzione anche sull’argomento della mobilità sostenibile in particolare per pedoni e ciclisti.

Tra l’altro Vimercate Sì proprio in questi giorni ha lanciato anche un sondaggio tra i cittadini chiedendo “Per una giornata prova a percorrere le vie del tuo quartiere. Di cosa ti accorgi? Che cosa ti viene in mente? Esprimilo con una frase”. I risultati di questa indagine saranno svelati proprio martedì in diretta Zoom da Strapazzon coadiuvato da Annalisa Schiavello e Adria Fabretti.

Vimercate Sì si definisce sin dalla sua nascita un laboratorio di idee che accoglie contributi dei cittadini vimercatesi ed è molto probabile che nei prossimi mesi quello che ad oggi è solo un gruppo di cittadini potrà tramutarsi in una lista civica vera e propria in vista delle elezioni comunali a supporto dei Cinque Stelle. Infatti Vimercate Sì è un progetto nato prima della pandemia per volontà dei pentastellati per creare una squadra di vimercatesi senza etichetta politica, ma che si impegnasse per il bene della comunità locale.

