Cittadinanza onoraria e benemerita, a Sovico aperte le candidature Ne hanno titolo persone che abbiano contribuito in modo significativo alla crescita umana e sociale della comunità locale. I cittadini possono segnalare, entro il prossimo 13 agosto, all’´Ufficio Protocollo o via e-mail.

Cittadinanza onoraria e cittadinanza benemerita: l’amministrazione comunale di Sovico apre il periodo utile per le candidature. Hanno titolo al riconoscimento coloro che “…con la propria opera, professione o attività di volontariato, di alto profilo, abbiano contribuito in modo significativo alla crescita umana e sociale della nostra comunità o alla promozione, in Italia o all´estero, dell´immagine e del prestigio della nostra comunità…” ricorda il Comune nell’apposita delibera. La cittadinanza benemerita è riconosciuta ai cittadini, italiani o stranieri, residenti a Sovico, anche alla memoria. La cittadinanza onoraria è invece concessa ai cittadini, italiani o stranieri, non residenti in Sovico.

I cittadini possono segnalare, entro il prossimo 13 agosto, all’´Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico oppure tramite email [email protected], le proposte di concessione da parte di chiunque sia a conoscenza e possa documentare le attività degne di pubblico riconoscimento.

