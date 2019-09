Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Che cosa fa l’elicottero che sorvola la Brianza monzese a bassa quota? In molti avranno visto un elicottero volare a bassa quota in alcune zone della Brianza monzese sabato 28 settembre: potrebbero essere i controlli di Enel sulle linee aeree.

Quanto meno nella zona di Brugherio, Agrate e Carugate prima e poi Arcore, Lesmo e Usmate: sono probabilmente alcuni dei punti toccati nella giornata di sabato 28 settembre da un elicottero che vola a bassa quota e ha attirato l’attenzione di molti per i percorsi ristretti e ripetuti che compie.

In attesa di conferme si potrebbe trattare dei controlli annunciati da E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, sulle linee aeree e i tralicci delle Province di Milano, Monza, Como, Lecco, Sondrio e Varese: sono stati comunicati il 25 settembre, due giorni fa, “per verificare lo stato delle linee elettriche di media tensione e per garantire un servizio efficiente e di qualità”.

“E-Distribuzione sarà impegnata in un’attenta osservazione della propria rete per un totale di 1.195 km circa, interessando complessivamente 292 comuni. Il monitoraggio verrà effettuato attraverso un elicottero con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione e consentirà di verificare lo stato delle linee aeree di media tensione. Mediante il sorvolo a bassa quota, infatti, sarà possibile rilevare eventuali anomalie e riprendere la situazione degli impianti. Verrà posta particolare attenzione alla presenza di piante e vegetazione nelle immediate vicinanze dei conduttori ed allo stato di conservazione dei sostegni, mensole, isolatori, sezionatori a palo e posti di trasformazione su palo”.

Nessun disagio per i cittadini, dal momento che non occorre interrompere le linee elettriche durante le ispezioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA