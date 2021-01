Cesano Maderno fuga gas in centro 26 gennaio 2021 (Foto by Cristina Marzorati)

Cesano Maderno, tubo danneggiato e fuga di gas in centro: disagi, code e traffico In un cantiere per la posa della fibra in via San Carlo a Cesano Maderno è stato danneggiato un tubo del gas. Sul posto vigili del fuoco e tecnici specializzati per ripristinare la normalità. Code e traffico in centro.

Fuga di gas nel centro di Cesano Maderno in seguito a un incidente durante dei lavori corso. È successo nella tarda mattina di martedì 26 gennaio, intorno alle 11, in via San Carlo all’angolo con via Novara nel cantiere per la posa della fibra: gli addetti hanno urtato un tubo, che si è danneggiato.

L’odore di gas si è propagato per il centro creando un po’ di timore nella popolazione, i soccorsi si sono attivati in breve tempo e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Desio che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e i tecnici di Reti Più che si sono messi al lavoro per la riparazione - non breve - del danno.

Necessario chiudere la via al transito e alla polizia locale è toccata la parte di gestione della viabilità e delle code che si sono create.

Il tempo stimato per il ritorno alla normalità, in assenza di contrattempi, è per le 18 di martedì.

