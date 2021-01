I lavori di riparazione in via San Carlo

Fuga di gas in via San Carlo a Cesano: sei ore per riparare la tubazione rotta L’intervento è terminato nel pomeriggio. Sul posto squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale con due mezzi. Area isolata in via precauzionale. La rottura potrebbe essere stata causata durante la posa della fibra ottica

È durata sei ore e si è conclusa nel pomeriggio la riparazione della tubatura di gas a Cesano Maderno, in via San Carlo, oggetto di una perdita. Per consentire i lavori di riparazione. affidati alla azienda del gas, l’area interessata è stata isolata, in via precauzionale, fino alla conclusione e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’allarme era scattato nella mattinata di martedì 26 gennaio, attorno alle 10.45. Sul posto squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con mezzi di primo soccorso da Desio e Seregno. Il problema, spiegano gli stessi vigili del fuoco, potrebbe essere stato causato durante recenti lavori per la posa della fibra ottica telefonica. Non si sono registrati feriti.

