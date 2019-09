Cesano Maderno, sasso impazzito contro auto della polizia locale: vetro in frantumi, agente soccorso Incidente incredibile al Villaggio Snia di Cesano Maderno: un’auto della polizia locale è stata colpita da un sasso “sparato” da tosaerba. Vetro in frantumi, agente soccorso.

Incidente incredibile al Villaggio Snia di Cesano Maderno. Giovedì pomeriggio un agente di polizia locale in transito in via Friuli è stato soccorso dopo che il vetro della sua auto di servizio è stato mandato in frantumi all’improvviso da un sasso impazzito sparato da un tosaerba in azione dall’altro lato della strada. È successo intorno alle 14.30. L’agente, 53 anni, avrebbe perso i sensi dopo essere riuscito ad accostare.



Per questo il 112 si è attivato in codice rosso: sul posto sono arrivate ambulanza auto medica con carabinieri e polizia locale. Dopo aver ripreso conoscenza, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio per accertamenti.

