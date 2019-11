Cesano Maderno: donna investita in via Nazionale dei Giovi (Foto by Cristina Marzorati)

Cesano Maderno: grave una pensionata investita in via Nazionale dei Giovi È stata investita in via Nazionale dei Giovi a Cesano Maderno mentre stava attraversando e chi ha assistito all’incidente ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Un’anziana è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza

È stata trasportata in codice rosso, il più grave della scala del pronto intervento, all’ospedale San Gerardo di Monza la pensionata di 78 anni investita nel pomeriggio di martedì 19 novembre in via Nazionale dei Giovi a Cesano Maderno. La donna verso le 15 stava attraversando sulle strisce pedonali in corrispondenza della tenenza dei carabinieri, quando ci sarebbe stato lo scontro con un veicolo in transito, le cause sono ancora in via d’accertamento da parte della polizia locale. La donna in seguito all’impatto è rovinata a terra sotto una pioggia battente. Testimoni hanno attivato la macchina del pronto intervento.

In posto sono intervenuti un’ambulanza e una pattuglia della polizia locale. Stabilizzata, la pensionata è stata trasferita all’ospedale San Gerardo di Monza. Non è in pericolo di vita, ma i medici la tengono sotto stretta osservazione.

