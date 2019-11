Lissone investimento pedone via Cattaneo martedì 19 novembre 2019 (Foto by Edoardo Terraneo)

Lissone: donna investita sulle strisce in via Cattaneo La violenza dell’urto aveva fatto temere il peggio. Una donna di 56 anni è stata investita in via Cattaneo a Lissone, i soccorsi alla fine l’hanno trasportata in codice giallo all’ospedale di Monza.

L’impatto violento aveva fatto temere il peggio tanto da far allertare ambulanza e automedica in codice rosso. Poi la gravità delle condizioni della donna investita e sbalzata di diversi metri sull’asfalto nel pomeriggio del 19 novembre a Lissone si è ridimensionata fino al trasporto in ospedale a Monza in codice giallo, non in pericolo di vita. È successo intorno alle 17 in via Carlo Cattaneo.

La signora, 56 anni, stava attraversando con il marito (rimasto illeso) sulle strisce pedonali quando è stata urtata da un’auto, che si è fermata per dare l’allarme. I soccorsi si sono portati sul posto e sotto la pioggia l’hanno immobilizzata prima di procedere con il trasporto.

Impegnate anche tre pattuglie della polizia locale per i rilievi e per gestire il traffico.

