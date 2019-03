Cesano Maderno camion incastrato sotto il ponte di via San Benedetto, sotto la Milano-Meda (Foto by Cristina Marzorati)

Cesano Maderno: camion incastrato sotto la Milano-Meda, via San Benedetto chiusa per verifiche Un camion incastrato, un altro, sotto un ponte. Lunedì mattina è successo a Cesano Maderno: un tir con rimorchio è rimasto bloccato sotto il ponte di via San Benedetto, sotto alla Milano-Meda. Via chiusa per verifiche.

Un camion incastrato, un altro, sotto un ponte. Lunedì mattina è successo a Cesano Maderno: un tir con rimorchio è rimasto bloccato sotto il ponte di via San Benedetto, sotto alla Milano-Meda. Sul posto intorno alle 10.30 si sono portate anche le forze dell’ordine per segnalare la situazione agli automobilisti e agevolare le operazioni di rimozione. La strada in un primo momento è rimasta aperta in un senso di marcia, poi è stata chiusa per verifiche in seguito alla caduta di alcuni calcinacci. Attesa per l’esito delle verifiche.

AGGIORNAMENTO Camion incastrato a Cesano Maderno: nessuna conseguenza per la Milano-Meda, lavori nell’operazione “Ponti sicuri” già prevista

Il mezzo nel frattempo è stato rimosso ed è ripartito verso la destinazione.

