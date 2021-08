Cavenago: non ce l’ha fatta il 18enne rimasto a lungo sott’acqua nel lago di Como. È morto all’ospedale di Lecco Era stato salvato inizialmente da un poliziotto ma le sue condizioni erano troppo gravi. Ha combattuto in rianimazione per un paio di giorni poi è deceduto

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 18 anni di Cavenago Brianza rimasto vittima lunedì 9 agosto di un malore mentre faceva il bagno nel lago di Como di fronte ai giardini Ramelli, in viale Geno. Questa mattina, giovedì 12 agosto, all’alba, all’ospedale di Lecco dove era stato ricoverato in gravissime condizioni, il suo cuore ha cessato di battere.

Secondo una prima, approssimativa ricostruzione dell’incidente, il ragazzo, di origine tunisina, potrebbe essere rimasto sott’acqua per una decina di minuti, un tempo lunghissimo mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza.

Il giovane da pochi mesi risiedeva in Brianza e al momento del drammatico incidente nel lago sarebbe stato in compagnia di alcuni amici. A soccorrerlo prontamente era stato un agente della Polstrada, ma purtroppo le sue condizioni sono apparse da subito gravi nonostante la corsa all’ospedale di Lecco e il ricovero in rianimazione per tre giorni dove ha lottato strenuamente con tutte le forze tra la vita e la morte.

