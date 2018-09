Cavenago, ladro dà un pugno al dipendente “spione”: arrestato

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ha cercato di rubare una macchinetta del caffè al supermercato Incoop di Cavenago e, appena di è accorto che un dipendente l’ha pizzicato sul fatto e ha chiamato il 112, l’ha minacciato e colpito con un pugno allo sterno trasformando così il furto in una rapina. E’ successo martedì 25 settembre attorno alle 20. L’aggressore, un cittadino nordafricano di 26 anni residente a Cavenago, già noto alla Giustizia, è stato arrestato dai carabinieri di Bellusco per tentata rapina impropria.

L’uomo, entrato nel negozio, si è appropriato del piccolo elettrodomestico tentando poi di uscire senza pagare, ma il furto è stato notato da uno dei dipendenti che ha contattato i carabinieri. Vistosi colto in fallo, il 26enne ha minacciato e aggredito il dipendente “spione” ed è uscito dal negozio, intenzionato a fuggire. E’ stato tuttavia prontamente bloccato dai miliari e arrestato. Dopo il giudizio per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto ed emesso la misura della custodia in carcere.

