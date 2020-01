Caso sospetto di coronavirus a Monza, accertamenti al San Gerardo Analisi in corso per verificare un caso di sospetto coronavirus 2019-nCoV a Monza: accertamenti su un paziente al San Gerardo.

Un caso sospetto di coronavirus a Monza: il paziente si trova ricoverato all’ospedale San Gerardo e sono in corso gli accertamenti per capire se si tratti realmente del virus 2019-nCoV. Le analisi non sono ancora disponibili. Ad occuparsi delle verifiche la task force appena istituita dalla Regione Lombardia, che coordina ospedali e medici di medicina generale, tre laboratori e 17 reparti malattie infettive di riferimento in Lombardia; attivi controlli negli aeroporti tra i passeggeri in arrivo.

