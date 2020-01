Ospedale, accertamenti negativi: «Nessun caso di Coronavirus in provincia di Monza» Gli accertamenti hanno dato esito negativo: non era un caso di infezione da coronavirus quello per cui un paziente è stato ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza.

Gli accertamenti hanno dato esito negativo: non era un caso di infezione da coronavirus quello per cui un paziente è stato ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. Lo fa sapere una nota di Regione Lombardia che sottolinea che “dopo accurate verifiche effettuate, emerge che non esiste nessun caso di Coronavirus in provincia di Monza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA