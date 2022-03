Carcere: la redazione di Oltre i Confini - Beyond Borders incontra il presidente dell’Ordine dei giornalisti lombardi Giornata speciale per la redazione di Oltre i Confini - Beyond Borders, il giornale dei detenuti della casa circondariale di Monza: lunedì hanno incontrato il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia Riccardo Sorrentino. L’intervista sul numero in uscita con il Cittadino a marzo.

Giornata speciale per la redazione di Oltre i Confini - Beyond Borders, il giornale dei detenuti della casa circondariale di Monza realizzato e pubblicato con il Cittadino. I giornalisti di via Sanquirico lunedì hanno incontrato il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia Riccardo Sorrentino, in visita insieme al direttore del Cittadino Cristiano Puglisi e al giornalista Roberto Magnani, che cura il progetto in redazione, e al direttore di Sanquirico Maria Pitaniello.

È stata l’occasione per un’intervista che verrà pubblicata sul numero di Beyond Borders in uscita a marzo con il bisettimanale di Monza e Brianza.

“Un incontro molto importante per la redazione durante il quale il presidente ha espresso apprezzamenti per la nostra iniziativa che ha definito ’di grande valore’”, è il commento dopo l’incontro.

Un’altra tappa importante nel progetto del giornale della casa circondariale, che in passato ha intervistato anche il sindaco di Monza e ha pubblicato anche il libro “Il giardino delle ortiche” pronto alla ristampa.

