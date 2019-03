Carcere: il progetto Oltre i confini intervista il sindaco di Monza Oltre i confini ha intervistato il sindaco Dario Allevi. È il progetto dei detenuti del carcere di Monza realizzato con il Cittadino: un giornale pensato e scritto in via Sanquirico, in edicola con il bisettimanale di Monza e Brianza.

Onori, ma anche oneri, di essere sindaco, il Calcio Monza, Il Paese ritrovato e tanto altro ancora. La redazione di “Oltre i confini”, la pubblicazione dei reclusi di via Sanquirico curata da il Cittadino, in settimana ha incontrato e intervistato Dario Allevi che, per oltre un’ora si è sottoposto al fuoco di domande di una dozzina di detenuti. A fare gli onori di casa la direttrice Maria Grazia Pitaniello.

L’intervista sarà pubblicata integralmente sul prossimo numero, in preparazione, di “Oltre i confini” come sempre ospitato dal Cittadino.

Monza Giornale Carcere: il sindaco Dario Allevi ha incontrato la redazione di Oltre i confini, realizzato con il Cittadino. Nella foto con la direttrice Maria Grazia Pitaniello e il giornalista Roberto Magnani

(Foto by Fabrizio Radaelli)



Il sindaco si è complimentato con i detenuti e il Cittadino per l’iniziativa editoriale e ha anche accolto alcune richieste: ha promesso ad esempio di interessarsi con il Calcio Monza per organizzare un triangolare di calcio in carcere tra la squadra dei detenuti, quella della Penitenziaria e, appunto, una formazione dei biancorossi.

Alcuni dei presenti hanno anche richiesto di poter svolgere attività di volontariato all’esterno della struttura, magari proprio al Paese ritrovato sempre con l’interessamento del primo cittadino. Al termine, foto di rito del sindaco con la direttrice, uno dei detenuti e tra le mani l’ultimo numero di “Oltre i confini”.



