Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Oltre i confini-Beyond Borders”, il giornale dei detenuti del carcere di Monza (e il Cittadino) al Tg2 Il Cittadino produce un giornale scritto interamente dai detenuti del carcere di Monza. Il progetto “Oltre i confini-Beyond borders”, nato dalla collaborazione con Antonetta Carrabs , è stato raccontato al Tg2 nella rubrica “Tutto il bello che c’è”.

“Una bella storia da un carcere, il penitenziario di Monza, dove i detenuti si educano alla socialità: si combatte con coraggio l’emarginazione dietro le sbarre. Anche grazie a un giornale”. Il progetto “Oltre i confini-Beyond borders”, nato dalla collaborazione tra Antonetta Carrabs e il Cittadino di Monza, è stato raccontato al Tg2 nella rubrica “Tutto il bello che c’è” di giovedì 11 ottobre.

Le telecamere Rai sono entrate nella casa circondariale di via Sanquirico e con il giornalista Daniele Rotondo hanno raccontato la nascita del giornale che ogni due mesi va in edicola con lo storico bisettimanale di Monza e Brianza attraverso la voce dei protagonisti. Quella di Alberto, in carcere per rapina, che compone poesie e parla dei colori attraverso “la luce che è tornato a vedere” o di Rosario, impegnati a scrivere “per chi sta fuori”.

LEGGI Che cos’è il progetto “Oltre i Confini - Beyond Borders”



Il Cittadino Oltre i confini al Tg2



“Qui non ci sono i colori, è tutto in bianco e nero – ha detto al microfono Carrabs che in carcere coordina un laboratorio di narrazione - Quindi ho scoperto che la poesia e la parola e la narrazione possono essere terapeutiche, salvifiche”.

È stata l’occasione per portare in tv anche il progetto di “Spazio – casa” che permette ai detenuti di incontrare le loro famiglie in un ambiente più familiare.

“Oltre i confini-Beyond borders” torna in edicola con il Cittadino giovedì 22 e sabato 24 novembre 2018 .



Il Cittadino Oltre i confini al Tg2

© RIPRODUZIONE RISERVATA