Carate Brianza: furto di contanti fra due stranieri, botte davanti al Bricoman Sono dovuti intervenire i carabinieri per fermare due uomini di origine stranieri tra i quali era scoppiata un rissa a causa di un furto di contanti.

Sono dovuti intervenire i carabinieri della locale stazione mercoledì 6 marzo davanti al centro bricolage Bricoman in via Marengo a Carate per una colluttazione tra stranieri. Due nigeriani, tra cui uno ospite del centro d’accoglienza “I Girasoli” in centro paese, sono venuti alle mani per una questione di soldi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti al ventunenne, che poi ha sporto denuncia, un ventiseienne nigeriano aveva sottratto poco prima il portafogli. All’interno c’erano 300 euro in contanti e i documenti. Il giovane nigeriano non è rimasto certo a guardare, ha reagito per riavere il suo bene e tra i due stranieri ne è nata una violenta colluttazione. Ad assistere alla scena c’erano anche alcuni dipendenti del “Bricoman” che hanno chiesto aiuto al 112. In posto sono convogliate diverse gazzelle dell’Arma. I carabinieri ci hanno messo poco a riportare la tranquillità nel parcheggio. Il portafogli è stato subito riconsegnato al legittimo proprietario. Il ladro l’aveva fatto cadere durante i momenti concitati del confronto. Lo straniero di 26 anni è stato denunciato per furto.

