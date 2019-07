Carambola fatale con lo scooter a Cusano Milanino: muore un 29enne di Desio

Un 29enne di Desio, Michele Castelluccia, è morto sabato 13 luglio dopo un terribile schianto mentre percorreva la sia Sormani di Cusano Milanino (Milano) in sella a uno scooter. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute Castelluccia si sarebbe scontrato di striscio con un’auto che procedeva in senso opposto e avrebbe perduto il controllo.