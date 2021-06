Caponago più pulita con i volontari, iniziativa stabile con i “Venerdì per il futuro” Successo per l’iniziativa ecologica di sabato organizzata dalla banca del tempo in collaborazione con i Volontari, Coop Agricola e il centro di cultura popolare Don Milani e il sostegno dell’assessorato all’Ecologia.

Guanti, sacchetti e buona volontà per rendere il paese più pulito. È stata un successo l’iniziativa Puliamo Caponago organizzato lo scorso sabato dalla banca del tempo in collaborazione con i Volontari, Coop Agricola e il centro di cultura popolare Don Milani e il sostegno dell’assessorato all’Ecologia del Comune.

Tanti i cittadini che non hanno voluto mancare all’iniziativa, tra questi è da segnalare la presenza anche di tante bambine e bambini che si sono rimboccati le maniche e raccolto diversi sacchi di rifiuti in diversi punti del paese compresi i parchi pubblici. Gli organizzatori assicurano che le iniziative non si fermeranno e hanno rilanciato i “Venerdì per il futuro”: l’appuntamento settimanale con le pulizie del paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA