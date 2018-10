Cantiere Brianzacque tra Desio e Bovisio per il maxi impianto fognario: le strade coinvolte Iniziano lunedì 22 ottobre i lavori in via Ferravilla, annunciati da Brianzacque per l’estensione della rete fognaria tra Desio e Bovisio Masciago. Tutte le vie coinvolte nel maxi intervento da 3 milioni di euro per dotare di fognatura l’area più grande a livello provinciale che ne era ancora sprovvista.

Iniziano lunedì 22 ottobre i lavori in via Ferravilla, annunciati da Brianzacque per l’estensione della rete fognaria tra Desio e Bovisio Masciago. La polizia locale desiana comunica che il traffico, all’altezza della rotatoria con via Cattaneo, sarà regolato da un semaforo temporaneo, con senso unico alternato. Si prevedono dunque disagi per i numerosi automobilisti che transitano ogni giorno sulla strada che collega Desio e Bovisio.

LEGGI Tra Desio e Bovisio maxi intervento per la rete fognaria: un anno di lavori

Successivamente, al ripristino della viabilità su via Cattaneo, via Ferravilla sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via delle Grigne e via Cattaneo. Con l’obiettivo di limitare i disagi alla circolazione, il piano di gestione del traffico prevede deviazioni in entrata e in uscita da Desio. Per chi arriva da Bovisio Masciago in direzione Desio, all’altezza del Campo Sportivo di Bovisio, il percorso alternativo prevede la svolta in via Europa con prosecuzione per via Bertacciola, via San Rocco e, entrando a Desio, via Agnesi, fino alla rotonda di via Cattaneo dove si potrà scegliere se proseguire dritti per via Agnesi o svoltare a sinistra in via Cattaneo per reimmettersi poi in via Ferravilla.

Per chi invece arriva da Desio ed è diretto a Bovisio Masciago, da via Ferravilla, sarà istituita la svolta obbligatoria a sinistra in via Cattaneo fino alla rotonda di via Agnesi. Da qui, svoltando a destra, si percorrerà via Agnesi e poi, entrando a Bovisio, la via San Rocco per poi proseguire lungo via Bertacciola e via Europa e infine riprendere via Ferravilla all’altezza del Centro Sportivo di Bovisio. Brianzacque comunica che il cantiere durerà fino a febbraio.



Desio cantiere di Brianzacque in via Cattaneo alla rotatoria con via Ferravilla

(Foto by Paola Farina)



Presto le ripercussioni dal punto di vista viabilistico ricadranno anche su Bovisio Masciago. D’altra parte qualche disagio è da mettere in conto poiché l’intervento è davvero importante sia dal punto di vista economico che da quello delle dimensioni. Grazie a quest’opera, che costerà a Brianzacque quasi tre milioni di euro, si andrà a dotare di fognatura l’area più grande a livello provinciale che ne era ancora sprovvista: verranno posati 4,5 chilometri di tubazioni per la raccolta delle acque nere nelle bovisiane via Aprica, via Cervino, via delle Grigne, via Desio, via Europa, via Bertacciola, via San Rocco e nelle desiane via dei Boschi, via Ferravilla, via Cattaneo e via Serao.

© RIPRODUZIONE RISERVATA