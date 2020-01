Calcio, il Cagliari festeggia i 100 anni: nel 1922 la Pro Lissone lo battè in amichevole 6 a 0 Il Cagliari calcio festeggia i 100 anni della nascita. E il Circolo culturale sardegna brianzolo vuole festeggiarlo a Lissone, perché due anni più tardi, nel 1922, la squadra con i quattro mori nel simbolo giocò un’amichevole contro la Pro Lissone: era il 1922 e i brianzoli si imposero in Sardegna per 6 reti a zero. I brianzoli furono la prima squadra non dell’isola che il Cagliari affrontò nella sua storia.

Cagliari in campo nel pomeriggio di sabato 11 gennaio alla Sardegna Arena contro il Milan con la nuova maglia speciale del Centenario. A realizzare il completo gara in edizione limitata lo sponsor tecnico Macron. La maglia nasce dall’estro dello stilista algherese Antonio Marras, che ha creato anche lo speciale logo del Centenario. La maglia, realizzata in 2020 pezzi numerati e venduta con packaging dedicato, e tutta la linea di merchandising creata per i 100 anni di storia del Cagliari saranno in vendita nei prossimi giorni.

La maglia del Cagliari che celebra il centenario del club

Era infatti il 30 maggio 1920 quando il chirurgo Gaetano Fichera fondò il Cagliari Football Club. La prima partita fu Cagliari-Torres, e va in scena in un caldissimo 8 settembre, allo Stallaggio Meloni. I cagliaritani indossano una casacca bianca. Sono proprio loro a trionfare, a sorpresa, sui favoriti sassaresi. Un paio di anni dopo la fondazione, la storia della squadra con i quattro mori nel logo si intreccia con la Brianza, e precisamente con una delle squadre più antiche della provincia: la Pro Lissone, nata nel 1901. Infatti, hanno scovato negli archivi i volontari del Circolo Culturale Sardegna di Monza Concorezzo e Vimercate, il 15 ottobre del 1922 si giocò in sardegna un’amichevole tra il neonato Cagliari e la Pro Lissone. Risultato finale 0-6 in favore dei brianzoli. La Pro Lissone fu la prima squadra della penisola affrontata dal Cagliari nel suo stadio di allora, lo Stallaggio Meloni, un impianto sportivo in funzione dal 1920 fino alla sua dismissione nel 1936 e utilizzato dalla squadra di calcio dalla nascita fino al 1925.

«Proprio nell’ambito delle celebrazioni per i cento anni del Cagliari e della prima partita con la pro lissone - ha proposto Salvatore Carta, presidente del Circolo culturale, al Comune di Lissone -, vorremo ricordare con voi e la Pro Lissone questo evento dei cento anni, con un incontro-convegno con il patrocinio del Comune di Lissone, della Provincia di Monza e Brianza e della Regione Sardegna». Si tratta di un convegno che potrebbe essere calendarizzato tra la fine del mese di febbraio e il mese di marzo. E dovrebbero intervenire Matteo Villa, storico difensore del Cagliari degli anni ’90, nativo di Vimercate e protagonista della Coppa Uefa, sempre in maglia rossobl, della stagione 1993-1994, Gianraimondo Farina, docente assistente presso Università Cattolica del Sacro Cuore.

