Brugherio: la senatrice Elena Cattaneo borseggiata e spinta a terra, trasportata al Cto La senatrice a vita Elena Cattaneo, biologa di Brugherio, è stata vittima di un tentativo di borseggio nella metropolitana di Milano. Spinta a terra, è stata trasportata al Cto in codice verde.

Ricovero in ospedale per la senatrice a vita Elena Cattaneo in seguito a una aggressione mentre stava percorrendo un passaggio della metropolitana di Milano. La senatrice, biologa e accademica originaria di Brugherio, è stata spinta ed è rovinata a terra dopo essersi accorta del tentativo di borseggio da parte di una donna. È successo mercoledì mattina, poco dopo le 9.30, in un collegamento tra le linee verde e gialla alla stazione Centrale.

Cattaneo avrebbe tentato di opporsi ed è stata quindi spinta a terra. La donna è riuscita a scappare mentre la senatrice è stata portata in codice verde al Cto per una contusione alla gamba.

