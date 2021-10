Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Briosco, la donna ritrovata in buone condizioni: «Dormiva nei fienili» In buone condizioni di salute e senza apparenti segni di violenza è stata portata all’ospedale San Gerardo. Al momento sconosciuti - e a questo punto privati - i motivi dell’allontanamento volontario della 51enne.

Avrebbe trascorso i due giorni lontano da casa nascosta tra la vegetazione durante il giorno e dormendo in fienili la notte. Sono al momento sconosciuti - e a questo punto privati - i motivi dell’allontanamento volontario della 51enne che nella notte tra il 19 e il 20 ottobre ha lasciato la propria casa, a Briosco, salvo poi essere ritrovata dai vigili del fuoco in buone condizioni di salute e senza apparenti segni di violenza, nella serata di giovedì 21 ottobre, attorno alle 21.15, presso un casolare isolato di via Galileo Galilei.

Le ricerche si erano protratte per due giorni con impegnati anche volontari della protezione civile, unità cinofile, elicotteri e droni, oltre che i carabinieri della stazione dell’Arma di Giussano.

La donna è stata trasportata in “codice verde” al pronto soccorso dell’ospedale “San Gerardo” di Monza per i controlli sanitari del caso.

