Bivacchi di fortuna in piazza Cambiaghi a Monza: il Questore allontana quattro persone per 6 mesi Emessi provvedimenti di divieto di accesso finalizzati a garantire la sicurezza urbana e a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi e per la lotta al degrado urbano. Soddisfatto l’assessore comunale Federico Arena.

Il questore di Monza e Brianza Michele Sinigaglia ha emesso quattro provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane: «nei confronti di soggetti con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione che bivaccavano in pizza Cambiaghi, a Monza, in accampamenti di fortuna». La misura di prevenzione adottata comporterà, per 6 mesi, il divieto di accesso alla piazza da parte dei soggetti destinatari del provvedimento, arrivato a seguito di una attività svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura e dalla Polizia Locale di Monza, finalizzata a garantire la sicurezza urbana e a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi e per la lotta al degrado urbano.

«La presenza di giacigli, bottiglie e rifiuti oltre a rappresentare causa di degrado della stessa piazza, considerata un’area sensibile per la presenza di diversi istituti bancari, della Camera di Commercio, e di un importante parcheggio, oltre che area di mercato, ha incrementato notevolmente la percezione di insicurezza da parte dei cittadini che hanno presentato numerosi esposti - dicono dalla Questura - segnalazioni al NUE ed alla locale centrale operativa chiedendo l’intervento delle pattuglie».

I quattro individui coinvolti, già destinatari di sanzioni amministrative e ordini di allontanamento elevati dalla Polizia Locale (con efficacia limitata alle 48 ore successive e presupposto per l’adozione da parte del Questore di un provvedimento motivato di divieto di accesso): «si sono dimostrati nel tempo indifferenti e inottemperanti, reiterando le condotte sanzionate».

La notizia è stata accolta con soddisfazione da parte dell’assessore comunale alla sicurezza Federico Arena: «I divieti di accesso in piazza Cambiaghi per quattro soggetti emessi oggi dal Questore confermano l’efficacia della sinergia tra la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine. Solo un controllo costante e continuo del territorio porta risultati».

«Questi provvedimenti – ha aggiunto Arena – sono il risultato di un monitoraggio costante dell’area da parte degli agenti di Polizia Locale: due anni di sanzioni, ordini di allontanamento e relazioni trasmesse alla Questura, che ringrazio per la proficua collaborazione»

«Dall’approvazione del Regolamento di Polizia Urbana ad oggi nella sola area di piazza Cambiaghi sono stati emessi dal Comando di via Marsala, guidato dal comandante Pietro Curcio, 115 ordini di allontanamento, che si vanno a sommare alle numerose denunce ed arresti - eseguiti nel tempo - nei confronti dei soliti soggetti sprezzanti delle regole» ha concluso.

