Biassono: incendio alla Cascina Canova, bruciate le auto parcheggiate I carabinieri stanno indagando sul rogo che nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 aprile, attorno alle 3.15, ha interessato la Cascina Canova in via Madonna delle Nevi. Bruciate una decina di auto private. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco.

Violento incendio per cause in via di accertamento nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 aprile, attorno alle 3, a Biassono, presso la cascina Canova, in via Madonna delle Nevi. Le fiamme, la cui origine al momento non è nota, hanno interessato una decina di auto private parcheggiate nel posteggio delle case comunali. I mezzi sono andati totalmente distrutti e le fiamme hanno danneggiato seriamente anche le cantine del palazzo.

Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco dopo un paio d’ore, mentre i carabinieri della locale stazione stanno indagando sull’accaduto. Sul posto vigili del fuoco di Lissone, Desio e Monza.



BIASSONO incendio alle Cascine: la mattina dopo

(Foto by Sarah Valtolina)

