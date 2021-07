Besana in Brianza, ecco le nuove Cinque frecce: via il semaforo, c’è la rotonda Una giornata storica per Besana in Brianza: via il semafoto all’incrocio delle Cinque frecce, lavori per la rotonda finiti verso metà agosto.

Martedì i lampeggianti dei semafori all’incrocio delle 5 frecce hanno smesso di lampeggiare per sempre.

“È stata una giornata storica per Besana. D’ora in poi il traffico veicolare potrà beneficiare della rotonda che stiamo costruendo e che porterà vantaggi per tutti”. Queste le parole del sindaco Emanuele Pozzoli, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo importante traguardo. Il cantiere chiuderà verso metà agosto, quando al posto dei new jersey che attualmente delineano l’area dei lavori, sorgerà la nuova rotatoria, che avrà un raggio di circa 15 metri. Il costo totale dell’intervento è di 500 mila euro: 350 mila arrivano dalla Regione nell’ambito del Piano Lombardia promosso la scorsa estate per favorire la ripartenza post-Covid, mentre 150 mila euro sono stati individuati nel bilancio comunale.

