Auto fantasma, protesta al tribunale di Monza dei truffati dall’autosalone di Varedo Giovedì mattina di protesta davanti al tribunale di Monza per gli automobilisti truffati dalla concessionaria Antonini di Varedo.

Sono arrivati davanti al tribunale di Monza e hanno manifestato per tre ore. Un giovedì mattina di protesta per gli automobilisti truffati dalla concessionaria Antonini di Varedo. Giuseppe e Mauro Antonini sono stati condannati a quattro anni per bancarotta.

«Siamo soddisfatti – spiega Delia Zaccaria, portavoce dei 150 automobilisti truffati dalla Concessionaria - Eppure, per un paradosso, la condanna dei due imprenditori allontana la soluzione dei nostri problemi».

Gli automobilisti chiedono ai giudici di iniziare a occuparsi anche del loro problema: «Siamo fiduciosi nella Legge e nella possibilità di essere rimborsati o di avere le nostre auto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA