Arcore, no del sindaco al futuro ciclopedonale della strada della Cavallera

Arriva il no del sindaco di Arcore per il futuro ciclopedonale della strada della Cavallera, la via Della Santa che collega Oreno con Cascina del Bruno attraversando i campi coltivati. All’indomani dell’apertura da parte del Comune di Vimercate della gara per l’affidamento dell’appalto da 73.500, secondo un progetto approvato prima di Natale dall’amministrazione a 5 Stelle, Rosalba Colombo ha affidato il suo disappunto a un post su facebook.

Arcore sindaco Colombo su Facebook su strada Cavallera

“Scelte di questo tipo vanno concordate o quanto meno comunicate – ha scritto – La mobilità sostenibile non si attua con i proclami e con provvedimenti a spot e che non siano anche sovracomunali come in questo caso e sarebbe stato opportuno che il Comune di Vimercate ci avesse interpellato. Il senso vero della mobilità sostenibile o dolce è proporre e promuovere progetti che hanno senso compiuto e siano davvero praticabili. Ovvero: promuovere gli spostamenti a piedi o in bicicletta attraverso un percorso che preveda di congiungere due punti di partenza ed arrivo che abbiano un senso. Siamo impegnati a completare presto la pista ciclopedonale di via Battisti, malgrado i problemi che abbiamo con Snam, l’unica che dà davvero un senso alle parole ‘mobilità sostenibile’. Attendo fiduciosa che il Sindaco Sartini ci convochi per trovare soluzioni condivise territorialmente”.

