(Foto by Fabrizio Radaelli)

Arcore inaugurazione Villa Borromeo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Arcore: la Villa Borromeo sede di Bake Off Italia 2019 La settima edizione del programma è in preparazione, la sede c’è già: Villa Borromeo di Arcore ospita la nuova stagione di Bake Off Italia 2019.

La settima edizione del programma è in preparazione, la sede c’è già: Villa Borromeo di Arcore è la sede scelta da Magnolia production per la nuova stagione di Bake Off Italia, il talent che mette a confronto i migliori pasticceri amatoriali d’Italia. Manca solo la comunicazione ufficiale.

Villa Borromeo di Arcore è stata inaugurata e riaperta alla fine di maggio di 2018 dopo un restauto di 540 giorni che l’ha restituita alla città dopo anni di chiusura.

La scorsa edizione del programma è stata ospitata da Villa Bagatti di Varedo, dal 2015 è stata girata a Villa Annoni di Cuggiono dopo il debutto nel 2013 a Villa Arconati a Castellazzo di Bollate; nel 2016 era stato annunciato l’interesse per lo spostamento delle riprese nel parco di Monza, però mai concretizzato.

