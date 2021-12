Arcore Pista pattinaggio in largo Arienti (Foto by Michele Boni)

Arcore: ecco la pista di pattinaggio sul ghiaccio, aperta fino al 16 gennaio Anche Arcore ha la pista di pattinaggio sul ghiaccio. È in largo Arienti, è attiva da lunedì 13 e resterà aperta poco più di un mese. Inaugurazione il 18 dicembre.

Apre finalmente la pista di pattinaggio sul ghiaccio in largo Arienti ad Arcore. L’impianto, il primo del genere in città, è entrato in funzione lunedì 13 dicembre e sarà a disposizione tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.30, mentre sabato, domenica, giorni festivi e nel periodo 23 dicembre 9 gennaio (durante la chiusura delle scuole) si potrà pattinare dalle 10 alle 20. Per poter accedere alla pista bisogna avere il Green Pass e pagare una quota di 5 euro per noleggiare i pattini e divertirsi un’ora sul ghiaccio.

L’inaugurazione col sindaco Maurizio Bono e l’assessore al Commercio Nicolò Malacrida è in programma sabato 18 dicembre alle 11. L’amministrazione per la pista ha investito complessivamente 15mila euro, i tempi per la sua apertura si sono un po’ protratti per i ritardi dovuti all’allacciamento della corrente elettrica da parte di Enel avvenuto solo giovedì scorso 9 dicembre, oltre al tempo necessario affinché sul pavimento si formi il ghiaccio. Ora è tutto pronto e l’impianto sarà fruibile fino al 16 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA