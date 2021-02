Ancora vandalismi a Lissone: imbrattata la chiesa prepositurale (ma ci sono le telecamere) Scritte sulle pareti dell’edificio sacro, si spera di identificare i responsabili. Imbrattata anche “La porta dei bimbi” in piazza Craxi. Epiteti irripetibili sono stati prontamente cancellati dalle mamme.

Scritte ingiuriose sul muro della chiesa prepositurale e su “La porta dei bimbi” in piazza Craxi. Sdegno unanime per l’ennesima incursione vandalica in pieno centro Lissone dove qualcuno, ancora una volta, ha oltrepassato il limite. Gli epiteti irripetibili sono stati prontamente cancellati. Ad intervenire nella piazzetta dei bambini che ospita strutture ludiche sono state le mamme che, di loro iniziativa, hanno cancellato l’oscenità cui si sono trovate di fronte nel fine settimana scorso e che ha generato reazioni di condanna e rabbia. Non è la prima volta che la piazzetta, purtroppo, viene sporcata e danneggiata da gesti di maleducazione e inciviltà.

Lissone imbrattamenti muro chiesa prepositurale e piazzetta

(Foto by Gianni Radaelli)

È toccato invece alla Parrocchia porre rimedio e cancellare le tracce lasciate da vandali che, per ora, non hanno un nome. Le due zone colpite sono sorvegliate da telecamere e c’è chi, per questo, si augura che i responsabili vengano identificati. Per loro in molti chiedono punizioni esemplari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA