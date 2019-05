Amministrative 2019, Matteo Salvini il 7 maggio in Brianza: a Concorezzo e Giussano Giornata brianzola a Concorezzo e Giussano per Matteo Salvini il 7 maggio a sostegno dei candidati di Lega e centrodestra impegnati nelle prossime elezioni amministrative.

Giornata brianzola per Matteo Salvini il 7 maggio a sostegno dei candidati di Lega e centrodestra impegnati nelle prossime elezioni amministrative. Il vice presidente del consiglio è atteso a Concorezzo e Giussano. Intorno a metà giornata arriverà in municipio a Conncorezzo con giro previsto al mercato settimanale nel centro storico per il candidato Mauro Capitanio. Nel primo pomeriggio partenza per Giussano dove è previsto un comizio in piazza Lombardi per Marco Citterio.

Di recente Salvini è stato a Monza per l’inaugurazione della nuova Questura.

