Amministrative 2019, il candidato Redaelli (centrodestra) si presenta: «Sarò sindaco a tempo pieno» Giulio Redaelli, candidato sindaco della coalizione di centrodestra per Albiate, mercoledì sera si è presentato: «Sarò un sindaco a tempo pieno, il sindaco del fare».

“Sarò un sindaco a tempo pieno, il sindaco del fare, ho accettato con orgoglio e umiltà per fare qualcosa per il mio paese”. Sono le prime parole ufficiali di Giulio Redaelli da candidato sindaco della coalizione di centrodestra (Lega Nord, Forza Italia, lista civica “SìAmo Albiate”) che mercoledì 17 aprile ha svelato le carte e si è presentata alla stampa.

LEGGI Albiate, amministrative 2019: Giulio Redaelli candidato sindaco del centrodestra

LEGGI Amministrative 2019: Uniti per Albiate boccia gli ultimi cinque anni di centrodestra

Assessore uscente della giunta guidata da Diego Confalonieri (che ha deciso di non essere in lista), una figura rappresentativa del paese, attento al dialogo con le associazioni locali e particolarmente incline alla promozione della Sagra di San Fermo avendo ricoperto le deleghe relative. La coalizione di centrodestra punta sulla solidità e la coesione di un gruppo che in 10 anni di governo cittadino non è mai scricchiolata.

“Appena insediati ci avevano detto che non avremmo mangiato il panettone, abbiamo mangiato 10 panettoni e 10 colombe - afferma il sindaco uscente Confalonieri - in giunta è sempre filato tutto liscio e auguro alla nuova giunta di lavorare come abbiamo fatto noi. Non lasciamo debiti pur in anni difficili con un patto di stabilità che ci ha impedito di fare molte cose, e come sindaco devo dire che i bastoni che ci hanno messo tra le ruote regione, provincia e stato sono stati pazzeschi come la burocrazia che ha rallentato molte attività. Io arrivo al termine del mio mandato alla frutta, sono stanchissimo, ogni giorno c’è un problema e fare il sindaco alle volte è frustrante, ringrazio le forze politiche che mi hanno sostenuto e il mio plauso va alle associazioni e a coloro che lavorano per il paese, mi auguro ci siano nuove persone che s’impegnino per il bene di Albiate”.

Il saluto alla coalizione e al candidato sindaco è giunto dal segretario provinciale Andrea Villa che ha rimarcato il peso politico e l’esperienza di Redaelli.

“Non ho dalla mia l’età anagrafica - scherza il candidato (che ha 69 anni ndg) - ma ci provo, è uno stimolo. Abbiamo un programma corposo, ma non è un libro dei sogni. Alcuni temi? La riqualificazione del centro storico, attenzione ai temi sociali, riqualificazioni, sicurezza”.

Da parte degli esponenti di Forza italia e “SìAmo Albiate” parole di stimolo e coesione. “Abbiamo fatto molto in questi 10 anni - osserva Rina Lazzarin, vice sindaco uscente di Forza italia - non lasciamo né debiti, né mutui e vogliamo andare avanti col lavoro”. Da parte di Gabriel Usai, esponente della lista civica, è giunto il ringraziamento al sindaco uscente e alla coalizione: “Sono persone affidabili, ecco perché abbiamo deciso di continuare insieme, sono stati 5 anni fruttiferi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA