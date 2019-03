Albiate, amministrative 2019: Giulio Redaelli candidato sindaco del centrodestra Giulio Redaelli è il candidato sindaco del centrodestra ad Albiate per le prossime elezioni amministrative 2019. Prende il testimone della coalizione da Diego Confalonieri.

“Sì, Giulio Redaelli è il candidato sindaco del centrodestra ad Albiate”. L’ufficialità arriva dal segretario provinciale della Lega Nord, Andrea Villa. Il gruppo di maggioranza al governo del paese ha scelto la figura del dopo Confalonieri: l’attuale assessore comunale Giulio Redaelli, espressione della Lega Nord. La coalizione di centrodestra formata da Lega Nord, Forza Italia e dalle liste civiche “Con Albiate” e “SiAmo Albiate” da mesi aveva il candidato sindaco in tasca. Le idee sul nome del successore di Diego Confalonieri alla guida del paese erano infatti chiare da un po’, ma le bocche erano comprensibilmente rimaste cucite in attesa dei tempi giusti. Dagli ambienti locali nessuna conferma ufficiale, ma il nome di Redaelli era di fatto la scelta ideale per maturata esperienza e non c’è voluto troppo tempo per convergere sulla sua figura.

Giovedì scorso, a margine di un incontro politico, il segretario provinciale della Lega Nord, Andrea Villa, interrogato sul nome del candidato sindaco di Albiate ha dato la conferma, indicando l’assessore Giulio Redaelli alfiere della colazione di centrodestra. Che, dunque, si ripresenterà unita all’appuntamento elettorale di maggio. Espressione della Lega Nord, militante della prima ora, Giulio Redaelli vanta esperienza politico- amministrativa: assessore alla Cultura, con delega alla Sagra di San Fermo e rapporti con le associazioni, nel 2004 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per “meriti culturali”. Nota la sua passione per la poesia, una vera vocazione che gli ha consentito di raccogliere oltre un centinaio di premi, menzioni e segnalazioni in concorsi letterari nazionali e non solo.

