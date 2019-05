Amministrative 2019: com’è andata a Sovico, Faccia a faccia tutto esaurito Solo posti in piedi, e anche pochi, lunedì sera a Sovico per il Faccia a faccia tra i tre candidati sindaco organizzato dal Cittadino. Si è parlato di chiesa vecchia e sua destinazione, sicurezza, viabilità.

Solo posti in piedi, e anche pochi, lunedì sera a Sovico per il Faccia a faccia tra i candidati sindaco organizzato dal Cittadino in sala civica. Franco Galli, con la lista “Uniti per Sovico” (attuale maggioranza), Barbara Magni (“Centrodestra Sovico”) e Stefania Greco (M5S) si sono confrontati su diversi temi.

Elezioni Faccia a faccia Sovico: Greco, Galli, Magni

Il dibattito è partito dalla chiesa vecchia e sua destinazione: Galli si è dichiarato a favore della convenzione con la Curia, il centrodestra ha espresso dubbi sulla strada battuta fino a ora, Greco ha proposto un referendum cittadino.



Tutti d’accordo sul tema della sicurezza: implementare la video sorveglianza e il controllo di vicinato, aumentare numero vigili e aprire uno sportello di Polizia locale, ora solo a Macherio. Scintille invece quando il dibattito è passato su viabilità e posteggi.

Sui primi impegno da sindaco: Galli ha ribadito l’impegno sulla chiesa vecchia e per le fasce sociali più deboli, Magni per il decoro di spazi verdi, sfalci e piattaforma ecologica, Greco la verifica degli interventi sulle scuole e del piano urbanistico.

