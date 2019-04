Amministrative 2019 con il Cittadino: il calendario dei “Faccia a faccia” con i candidati sindaco Elezioni amministrative 2019: puntuali con il voto in Brianza ci sono i Faccia a faccia organizzati dal Cittadino con i candidati sindaco. Quindici appuntamenti, ecco il calendario.

Elezioni amministrative 2019: puntuali con il voto in Brianza ci sono i Faccia a faccia organizzati dal Cittadino con i candidati sindaco, per avvicinare i cittadini alla politica. E con il calendario degli appuntamenti inizia ufficialmente il conto alla rovescia verso domenica 26 maggio in cui 32 comuni di Monza e Brianza vanno alle urne. Il Cittadino in un calendario molto fitto sarà in quindici Comuni. Tutti gli eventi iniziano alle 21.

Il calendario

lunedì 29 aprile Albiate, sala consiliare

martedì 30 aprile Briosco, auditorium via Pasini

giovedì 2 maggio Bernareggio, nuovo auditorium comunale

lunedì 6 maggio Sovico, sala civica

martedì 7 maggio Paderno Dugnano, centro Falcone e Borsellino

mercoledì 8 maggio Barlassina, auditorium Bcc

giovedì 9 maggio Usmate Velate, aula magna scuola media

lunedì 13 maggio Agrate Brianza, sala Rigoni Stern

martedì 14 maggio Triuggio, sala consiliare

mercoledì 15 maggio Concorezzo, teatro San Luigi

giovedì 16 maggio Besana in Brianza, tendone area feste

lunedì 20 maggio Bovisio Masciago, La campanella

martedì 21 maggio Giussano, sede in via di definizione

mercoledì 22 maggio Villasanta, Astrolabio

giovedì 23 maggio Muggiò, cascina Faipò

