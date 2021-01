Ambiente: rinviato lo stop ai diesel Euro 4 È stata accolta la richiesta delle Regioni del Bacino Padano - Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto - per un nuovo rinvio dello stop ai veicoli Diesel Euro 4 già prorogato all’11 gennaio 2021.

È stata accolta la richiesta delle Regioni del Bacino Padano - Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto - per un nuovo rinvio dello stop ai veicoli Diesel Euro 4 che era stato prorogato all’11 gennaio 2021. La proroga allo stop è una misura temporanea, scatterà alla fine dell’emergenza sanitaria in corso.

Lo prevede l’ordinanza firmata con ‘efficacia immediata’ dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“L’emergenza dettata dalla pandemia Covid non deve essere strumentalizzata, al fine di allentare le maglie nel contrasto all’inquinamento atmosferico. Anzi, al contrario dovrebbe essere ulteriore stimolo in un’ottica di impegno, per la tutela della salute pubblica e il miglioramento della qualità dell’aria che milioni di persone respirano in Pianura Padana”, ha detto Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA