Monza, il sindaco Allevi all’ospedale San Gerardo: «Lavori finiti nel 2023, devo ricandidarmi per il taglio del nastro» Il sindaco Dario Allevi ha approfittato della cerimonia di inaugurazione della nuova palazzina dell’ospedale San Gerardo per annunciare la sua ricandidatura alla guida di Monza.

Ha approfittato della cerimonia di inaugurazione della nuova palazzina dell’ospedale San Gerardo, il sindaco Dario Allevi, per annunciare la sua ricandidatura alla guida della città.

«La chiusura definitiva dei lavori di ristrutturazione è prevista per marzo 2023, il mio mandato scade un anno prima, a giugno 2022, quindi dovrò necessariamente ricandidarmi perché voglio esserci, ancora in qualità di sindaco, al taglio del nastro per la conclusione dei lavori».

Una boutade o un annuncio precoce? Il sindaco intanto ha lanciato la sua sfida.

