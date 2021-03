Allerta per vento forte sulla Lombardia: Seregno chiude parchi, giardini e cimiteri Allerta arancione per vento forte sulla Lombardia: il Comune di Seregno chiude parchi, giardini e cimiteri.

La prevista allerta arancione per il forte vento ha spinto l’amministrazione comunale di Seregno ad adottare un’ordinanza, in vigore dalle 7 di martedì 16 marzo, per la chiusura di parchi e giardini pubblici recintati. Il documento, che è stato firmato dal sindaco Alberto Rossi e controfirmato dal dirigente comunale Franco Greco, prevede inoltre il divieto di accesso a parchi, giardini pubblici ed aree verdi non recintati sul territorio, nonché la chiusura al pubblico del cimitero maggiore di via Reggio e di quello della frazione di San Carlo, al confine con Desio.

Nei due campisanti, potranno comunque essere svolte regolarmente le attività di accoglienza dei funerali, anche in presenza dei familiari dei defunti, e di operatività interna non prorogabili, ferma restando l’attenzione richiesta alle maestranze.

Completano il quadro il divieto di utilizzo delle piste ciclabili alberate, il divieto di sosta lungo le strade con alberature ed infine l’obbligo in capo ai proprietari di immobili, che evidenzino opere provvisionali di cantiere, quali recinzioni provvisorie, ponteggi di facciata, parapetti anticaduta e gru a torre, del controllo costante dei manufatti e della loro messa in sicurezza. Le prescrizioni saranno valide fino a nuovo ordine.

Non è escluso che provvedimenti simili possano essere adottati anche da altre amministrazioni. Al momento, la certezza è la chiusura del parco comunale di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, ma con la finalità del contenimento della situazione pandemica, per tutto il periodo in cui la Lombardia sarà in zona rossa.

