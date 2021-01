Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Allarme truffa a Caponago, attenzione ai finti tecnici dell’acqua e falsi vigili Il sindaco di Caponago Monica Buzzini ha allertato la cittadinanza dopo le segnalazioni di finti tecnici dell’acqua in città e falsi vigili: «Non aprite se non avete la certezza dell’identità. Mi raccomando. Contattate la polizia locale»:

Attenzione a chi suona alla porta. A lanciare l’allarme è il sindaco di Caponago Monica Buzzini che a metà settimana ha lanciato dalla propria pagina social un avviso alla cittadinanza: “Ho avuto una segnalazione di persone che tentano di entrare nelle case spacciandosi per tecnici dell’acqua e vigili - ha scritto - Non aprite se non avete la certezza dell’identità. Mi raccomando”.

Buzzini ha inoltre invitato i cittadini a contattare la Polizia locale in caso di dubbio: Vi lascio il numero di servizio della nostra Polizia Locale 335 608 6003 che potete chiamare per segnalare situazioni che non vi sono chiare. Se poi vedete auto o movimenti sospetti contattate e date informazioni, con le telecamere e il circuito di controllo possiamo rintracciarli”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA