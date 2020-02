Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Edoardo Terraneo)

Rinvenimento pacchi sospetti al laghetto di Giussano (Foto by Edoardo Terraneo)

Allarme per due pacchi sospetti al laghetto di Giussano Allarme mercoledì mattina al laghetto di Giussano per il ritrovamento di due pacchi sospetti lungo il percorso pedonale. Soccorsi sul posto.

Allarme mercoledì mattina al laghetto di Giussano per il ritrovamento di due pacchi sospetti lungo il percorso pedonale nel parco pubblico. Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi poco prima delle 8 del 5 febbraio. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco di Seregno con i carabinieri di Verano Brianza poi supportati dall’arrivo di altri colleghi: hanno messo in sicurezza la zona, cinturandola. I due pacchi sono stati lasciati su un muretto vicino a un cestino della spazzatura: avvolti in carta di giornale e chiusi con uno spago. “Buon Ferragosto Arrivederci buone feste”, recita una scritta.

Soccorsi e forze dell’ordine hanno proceduto alla prima perlustrazione dell’area, attivando nel frattempo gli artificieri dei carabinieri in arrivo da Milano per prelevare i pacchetti e verificarne la eventuale pericolosità.

