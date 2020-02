Artificieri dei carabinieri per pacchi sospetti al Laghetto di Giussano (Foto by Edoardo Terraneo)

Allarme rientrato a Giussano: neutralizzati i pacchi sospetti al Laghetto - FOTO e VIDEO 1 - 2 Il robot neutralizza il pacco Sono stati neutralizzati i due pacchi sospetti ritrovati abbandonati al laghetto di Giussano. Contenevano vecchi film in videocassetta. Sul posto gli artificieri, l’allarme è rientrato intorno a mezzogiorno di mercoledì.

Contenevano cassette vhs di vecchi film i due pacchi avvolti in carta di giornale per cui mercoledì mattina a Giussano si sono mobilitati soccorsi e forze dell’ordine. L’allarme è scattato poco prima delle 8, quando i pacchetti sono stati notati vicino a un cestino sul percorso pedonale intorno al Laghetto: “Buon Ferragosto Arrivederci buone feste”, c’era scritto sopra. Sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco di Seregno e i carabinieri che hanno messo in sicurezza subito l’area, cintandola e impedendo l’accesso. In attesa degli artificieri dei carabinieri arrivati da Milano poco prima delle 11 con il supporto del robot che ha neutralizzato il potenziale pericolo.

Durante le operazioni la zona è stata evacuata per precauzione: interessati un bar, un gommista e due abitazioni. Fatto brillare il secondo pacchetto, l’allarme è rientrato a mezzogiorno e l’apertura è stata ripristinata.

Tra i titoli c’erano i Blues Brothers, ET, Ghostbuster e altre cassette senza etichetta. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione delle autorità per analisi e indagini. L’ipotesi è che sia stata un’azione tesa proprio a procurare allarme.

Sul posto anche la polizia locale, l’ufficio tecnico comunale e una ambulanza della Sos Lurago per precauzione.

VIDEO Il robot neutralizza il pacco sospetto

