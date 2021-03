Al lavoro per riaprire l’antica strada campestre tra Sulbiate e Vimercate Sottoscritta una convenzione tra Parco agricolo nord est e i comuni di Sulbiate e di Vimercate per recuperare a fini fruitivi un nuovo tracciato sentieristico che collegherà direttamente Ruginello a Cascina Cà.

Presto riaprirà un’antica strada campestre che collega Sulbiate a Vimercate. Nelle scorse settimane è stata sottoscritta infatti la convenzione tra Parco agricolo nord est e i comuni di Sulbiate e di Vimercate per recuperare a fini fruitivi un nuovo tracciato sentieristico.

Un percorso storico, ancora ben conservato che ben si presta a mettere in connessione il sistema dei percorsi a nord di Ruginello (Sentiero CAI Vimercate) con quello in fase di sviluppo nella zona di Sulbiate. La convenzione prevede che il Parco si faccia carico di tutti gli oneri per la progettazione e la realizzazione dei lavori di riqualificazione del sentiero esistente e della parte ex novo che si andrà a realizzare, mentre i comuni copriranno le spese e garantiranno l’utilizzo della strada di proprietà comunale.

Una volta terminato, il nuovo tracciato permetterebbe il collegamento diretto tra le frazioni di Ruginello di Vimercate e località Cascina Cà di Sulbiate, attraverso il passaggio nella pregevole piana agricola tra i comuni di Sulbiate e Vimercate.

