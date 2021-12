Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Al cimitero di Veduggio con Colzano hanno rubato anche i fiori del monumento ai Caduti Furto al monumento ai Caduti di Veduggio con Colzano: ignoti hanno sottratto i mazzi di fiori.

Un piccolo furto. Un atto di grande inciviltà. Nei giorni scorsi ignoti hanno sottratto due mazzi di rose bianche dal cesto posto alla base del Monumento dei Caduti nel cimitero di Veduggio con Colzano. I fiori, in stoffa, erano stati sostituiti dai volontari del Gruppo Alpini Veduggio appena poche settimane fa in occasione del 4 Novembre che avevano scelto una composizione con fiori verdi, rossi e bianchi per ricordare i colori della bandiera italiana. Peccato che le rose bianche siano sparite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA