Agrate: si ribalta con il Tir sulla rampa della tangenziale Est, nessun ferito Un Tir si è ribaltato nella mattina di venerdì 3 luglio durante l’immissione sulla tangenziale Est, all’altezza di Agrate Brianza. Nessun ferito.

Ha imboccato la rampa di immissione della tangenziale Est ma poi qualcosa è andato storto: e così il grande mezzo si è ribaltato sdraiandosi su un fianco e sfondando il guard rail. L’incidente risale alla mattina di venerdì 3 luglio allo svincolo di Agrate Brianza: lì l’autista ha imboccato l’ingresso in direzione di Milano ma per cause ancora da accertare il camion si è rovesciato sul lato opposto al guidatore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Monza e Brianza con un due mezzi da Vimercate e il carro fiamma da Lissone ,oltre ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine. Non ci sono stati feriti.

