AdmoRun in notturna al parco di Monza: il 30 giugno per promuovere la donazione di midollo osseo Sabato 30 giugno torna l’appuntamento con AdmoRun, manifestazione che propone un percorso in notturna all’interno del Parco di Monza: tutti di corsa per inseguire, e raggiungere, la cultura del dono.

Tutti di corsa per inseguire, e raggiungere, la cultura del dono. Torna l’appuntamento con AdmoRun, manifestazione che propone un percorso in notturna all’interno del Parco di Monza. L’edizione 2018 sarà il 30 giugno, con partenza unica a Cascina Bastia, alle 21.30 (contributo minimo 8 euro). A promuoverla è Admo Monza e Brianza.

“Di corsa, sino al midollo” è la frase scelta dai volontari dell’associazione, che arriva dritta al punto: per molti pazienti affetti da gravi forme di leucemia e altre malattie del sangue, il trapianto di cellule da midollo osseo rappresenta l’unica possibilità di cura. Per poterlo effettuare è necessaria la compatibilità tra donatore e paziente. Nell’ambito familiare la probabilità di compatibilità è di circa 1 su 4; tra soggetti di famiglie diverse è di circa 1 su 100mila. Per questo servono tanti donatori. La sensibilità su questo fronte è cresciuta, ma ancora troppe persone restano in attesa di trapianto. Tanti sono bambini.



AdmoRun corsa in notturna Admo parco di Monza - dal sito ufficiale

Allora è necessario correre e raggiungere il traguardo di maggiori donazioni, spesso frenate solo da una mancanza di conoscenza o addirittura da disinformazione. Anche contro questo freno, correranno in tanti, per sensibilizzare e per invitare coloro che hanno tra i 18 e i 35 anni, pesano almeno 50 chili e godono di buona salute, a scegliere l’iscrizione al registro dei donatori.

Per la corsa si potrà optare tra un percorso di cinque e uno di dieci chilometri (chi percorrerà in meno di 35 minuti i 5 km infatti potrà raddoppiarli). L’intero tracciato sarà presidiato dai volontari, con l’accompagnamento sino all’ultimo partecipante. Per tutti anche tanta animazione, con sorprese per i più piccoli e pasta party all’arrivo. L’Admo Village, invece, sarà allestito dalle 18.

Coinvolte anche Avis Monza, Atletica Monza, Croce rossa italiana, Aido Mb, Aic, Associazione italiana celiachia, Beat-Leukemia, Associazione Sko Arianna Amore, la onlus il Giardino di Luca e Viola. Possono iscriversi singoli, famiglie e gruppi. Per informazioni e iscrizioni: www.adrmorun.it.

