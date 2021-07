Ad Arcore arriva il ristorante che si definisce “macelleria di quartiere con cucina”, il primo fuori da Milano Il quarto locale a insegna Il Mannarino esce da Milano e apre ad Arcore. In Brianza sono cresciuti i due fondatori: “È la cosa che ci rende più entusiasti di questa nuova avventura”, dicono Gianmarco Venuto e Filippo Sironi.

Si definiscono “macelleria di quartiere con cucina” e con l’inizio di luglio il format dei locali sperimentato a Milano è approdato in Brianza, ad Arcore. Con il quarto negozio a insegna “Il Mannarino” fondata dal monzese Gianmarco Venuto e dal lecchese Filippo Sironi.

La nuova apertura, annunciata come “la prima di una lunga serie in programma per la seconda metà dell’anno”, si legge in una nota, “ricalca la filosofia del brand, si ispira all’antica “arte” della macelleria italiana e strizza un occhio alla Puglia e alle sue tradizioni gastronomiche”.

Arcore nuovo ristorante Mannarino - foto Ufficio stampa

Il nuovo locale dispone di 150 coperti totali, tra sala interna e dehors, format e menu dei locali milanesi, tavoli a ferro di cavallo intorno al bancone della macelleria dove i clienti possono selezionare i tagli di carne.



Delle “postazioni social” da condividere si alternano ai tavoli tradizionali.



“Ciò che ci rende più entusiasti di questa nuova avventura – dichiarano i due imprenditori Gianmarco Venuto e Filippo Sironi - è l’approdo della nostra insegna nel territorio in cui siamo nati e cresciuti. Siamo felici di dare inizio all’espansione del nostro brand fuori dalla città di Milano così da diffondere la nostra mission: insegnare alla clientela come riconoscere la carne di qualità e innovare il concetto di macelleria di quartiere scegliendo quello che è buono per le persone e per la terra”.

Il luogo per chi è della zona è noto, già un ristorante in passato: il locale è in via Casati, sulla via principale, poco lontano dalla stazione.

