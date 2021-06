Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Colzani)

Carabinieri a Seregno (Foto by Paolo Colzani)

Abbracciavano anziani per derubarli, un arresto a Seregno Operazione “Abbraccio” dei carabinieri di Legnago (Verona): 23 arresti in varie zone d’Italia dei componenti di una presunta banda composta da soggetti di etnia rom. Tra di loro anche una 25enne domiciliata a Seregno.

L’operazione si chiama “Abbraccio”: proprio come avrebbero fatto le presunte ladre, che avvicinavano anziani, li abbracciavano e sfilavano lo monili in oro, portafogli e orologi. Una era domiciliata a Seregno, una 25enne di etnia rom già nota per reati contro il patrimonio finita a San Vittore. L’operazione, che ha portato a 23 arresti, è stata condotta dai carabinieri di Legnago, Verona e si è estesa a Cantù, Bologna, Roma, Rho, Milano e Seregno. I 23 avrebbero fatto parte di una banda specializzata (altre 25 persone sono state denunciate): sono ritenuti responsabili di una sessantina di colpi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori le donne della banda venivano accompagnate da connazionali nei luoghi frequentati da anziani, piazze, bar o all’ingresso dei centri di aggregazione per fare i furti mentre complici erano in auto che assistevano ai colpi, pronti ad allontanarsi a tutta velocità una volta conclusi.

L’indagine è stata avviata nel 2019 alla scoperta, a Legnago, della base logistica della banda: 12 abitazioni e 55 autovetture intestate a prestanome o immatricolate all’estero.

